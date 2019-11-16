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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки с победы над эстонками стартовали на чемпионате Европы по керлингу

Встреча завершилась со счетом 7:1

ТАСС, 16 ноября. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Эстонии со счетом 7:1 в первом туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит в шведском Хельсингборге.

Женскую сборную в Хельсингборге представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. В матче второго тура россиянки встретятся с командой Германии, встреча пройдет в воскресенье, начало - 11:00 мск.

В чемпионате Европы в дивизионе А участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (женщины, 14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Участницей мирового первенства на правах страны - хозяйки турнира уже являются женская сборная Канады.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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