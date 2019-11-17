СКА в овертайме обыграл "Адмирал" и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

ТАСС, 17 ноября. Санкт-петербургский СКА в овертайме победил владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличились Максим Карпов (36-я минута) и Сергей Плотников (64). У "Адмирала" шайбу забросил Адам Альмквист (28).

Петербуржцы продлили победную серию в КХЛ до четырех матчей. "Адмирал" не может обыграть СКА с 21 января 2016 года, тогда владивостокский клуб победил в гостях в овертайме со счетом 4:3. "Адмирал" потерпел первое поражение в четырех последних встречах.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. "Адмирал" идет восьмым в Восточной конференции с 32 очками в 27 матчах.

В следующем матче СКА 22 ноября примет череповецкую "Северсталь", "Адмирал" днем ранее сыграет дома с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома победил хельсинский "Йокерит" со счетом 4:1 и одержал первую победу в пяти последних играх.