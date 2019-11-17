Футболист "Ростова" Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле

ТАСС, 17 ноября. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что получил позитивные впечатления от товарищеского матча с "Краснодаром". Комментарий игрока приводит пресс-служба "Ростова".

В воскресенье "Краснодар" на домашнем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0, Мамаев провел дебютный матч за ростовскую команду. 28 сентября Мамаев подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги "Ростов" сможет только после зимней паузы в чемпионате страны, когда откроется новый период дозаявок.

"Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции", - сказал Мамаев.

"На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС] скажет", - добавил полузащитник.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев. 20 сентября "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года.