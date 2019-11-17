Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Ростова" Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле

Полузащитник принял участие в товарищеском матче с "Краснодаром"

ТАСС, 17 ноября. Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что получил позитивные впечатления от товарищеского матча с "Краснодаром". Комментарий игрока приводит пресс-служба "Ростова".

В воскресенье "Краснодар" на домашнем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0, Мамаев провел дебютный матч за ростовскую команду. 28 сентября Мамаев подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги "Ростов" сможет только после зимней паузы в чемпионате страны, когда откроется новый период дозаявок.

"Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции", - сказал Мамаев.

"На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер "Ростова" - прим. ТАСС] скажет", - добавил полузащитник.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев. 20 сентября "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Химки" одержали победу над "Чертаново" в матче первенства Олимп - ФНЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС