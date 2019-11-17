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Футбол в России

Массовая драка произошла в матче Олимп-ПФЛ "Волгарь" - "Легион-Динамо"

После финального свистка между игроками разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд

ТАСС, 17 ноября. Массовая драка с участием игроков астраханского "Волгаря" и махачкалинского клуба "Легион-Динамо" произошла в матче 18-го тура первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Встреча, которая прошла в воскресенье в Астрахани, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка между футболистами команд разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд. В результате завязалась массовая потасовка, которая продолжалась несколько минут.

"Волгарь" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ зоны "Юг", набрав 47 очков в 18 матчах. "Легион-Динамо" идет девятым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.

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Российский футбол
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