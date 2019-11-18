Руководитель "Торо Россо" доволен десятым местом Квята на Гран-при Бразилии

ТАСС, 18 ноября. Команда "Торо Россо" довольна результатом, показанным российским пилотом Даниилом Квятом на Гран-при Бразилии - 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом рассказал руководитель команды Франц Тост, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Торо Россо".

В воскресенье на предпоследнем этапе сезона Квят приехал к финишу на десятом месте. Победу в гонке одержал голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал напарник Квята по команде француз Пьер Гасли, третьим - пилот "Макларена" испанец Карлос Сайнс - младший.

"У Даниила была сложная гонка, но он смог набрать балл. Это было сложно для него на его шинах, потому что потребовалось много времени, чтобы достичь идеального рабочего диапазона. Я думаю, что если бы не машина безопасности, у него был бы шанс финишировать выше. Несмотря на это, мы довольны тем, что он набрал очко, поскольку это помогло выйти на шестую позицию в Кубке конструкторов", - сказал Тост.

"Торо Россо" занимает шестую позицию в Кубке конструкторов, имея в активе 83 очка, впереди них располагается "Рено" (91), позади - "Рейсинг Пойнт" (67). Квят в общем зачете идет 14-м с 35 очками.