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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки победили датчанок на групповом этапе чемпионата Европы по керлингу

Встреча завершилась со счетом 9:3

ТАСС, 18 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Дании со счетом 9:3 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки одержали третью победу на турнире, ранее российская команда победила сборные Эстонии (7:1) и Германии (7:5) и проиграла швейцаркам (3:7). В матче пятого тура сборная России сыграет с командой Чехии, встреча пройдет в понедельник в 22:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (женщины, 14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Участницей мирового первенства на правах страны - хозяйки турнира уже являются женская сборная Канады.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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