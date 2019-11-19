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НБА

Вучевич и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Харден попал в число лучших второй раз подряд, Вучевич - впервые в сезоне
Джеймс Харден AP Photo/Andy Clayton- King
Описание
Джеймс Харден
© AP Photo/Andy Clayton- King

ТАСС, 19 ноября. Центровой "Орландо" Никола Вучевич и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками четвертой недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Вучевич стал лучшим в Восточной конференции. "Орландо" одержал три победы в трех матчах. Вучевич в среднем набирал 21,7 очка, делал 14 подборов и 4 передачи.

Харден стал лучшим в Западной конференции. "Хьюстон" одержал четыре победы в четырех матчах. Средние показатели Хардена составили 44,8 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи.

"Орландо" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев семь поражений. "Хьюстон" идет вторым на Западе, имея 10 побед и три поражения.

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