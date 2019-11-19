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Допинг в спорте

WADA не планирует публиковать рекомендацию по статусу РУСАДА до заседания исполкома

Исполком Всемирного антидопингового агентства пройдет 9 декабря
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует публиковать составленную комитетом по соответствию рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до заседания исполкома организации, которое пройдет 9 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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WADA подтвердило, что исполком рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря

Содержание рекомендации будет основано на отчете сотрудников департамента расследований WADA, которые в сотрудничестве с российскими экспертами выясняли причину появления изменений в базе данных московской лаборатории. Если окажется, что с данными проводились манипуляции, комитет по соответствию должен будет рекомендовать исполкому WADA принять санкции к РУСАДА и российскому спорту.

"Обычно мы не публикуем рекомендации комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом", - сообщили в WADA.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса лишения РУСАДА соответствия международному кодексу в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных, которая была передана WADA в январе, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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Допинг
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