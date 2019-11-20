Пародия на жеребьевку. Два из трех соперников сборной России на Евро-2020 уже известны

По итогам отборочного турнира Евро-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. Уникальный формат первенства, приуроченного к 60-летию проведения первого в истории чемпионата Европы, привел к тому, что сборная России уже знает две трети соперников по группе еще до жеребьевки. Ими станут команды Бельгии и Дании, еще одно место в группе с командой Станислава Черчесова займет либо сборная Финляндии, либо команда Уэльса. Рассказываем о том, почему это так и могут ли россияне получить в соперники другие сборные.

Главные даты турнира Сроки проведения чемпионата Европы: 12 июня — 12 июля.

Матч открытия: 12 июня. Олимпийский стадион, Рим, Италия.

Финал: 12 июля. "Уэмбли", Лондон, Англия. Продолжение

История чемпионата Европы 2020 года была непростой с самого начала. Десять лет назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривал сценарий, при котором турнир должен был пройти в привычном формате — в одной или двух странах. Однако уже в середине 2012 года Мишель Платини, занимавший на тот момент пост президента организации, объявил, что Евро-2020 может пройти в большем количестве государств по всей Европе. Подобное решение было связано с 60-летием первого чемпионата Европы. УЕФА утвердил инициативу французского функционера. На тот момент формат был следующим: "13 городов в 13 странах — 13 стадионов".

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В апреле 2014 года был объявлен список из 19 государств, чьи национальные футбольные ассоциации представили заявки. Впоследствии из борьбы за матчи Евро-2020 выбыли Белоруссия, Болгария, Израиль, Македония, Уэльс и Швеция. В сентябре список из 13 стран, среди которых значилась Россия, был утвержден исполкомом УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга (стадион "Санкт-Петербург") в него входили Мюнхен ("Альянц Арена"), Баку (Олимпийский стадион), Рим (Олимпийский стадион), Копенгаген ("Паркен"), Брюссель (Национальный стадион), Бухарест (Национальный стадион), Амстердам ("Йохан Кройф Арена"), Дублин ("Авива"), Бильбао ("Сан-Мамес"), Будапешт (стадион "Ференц Пушкаш"), Глазго ("Хэмпден Парк") и Лондон ("Уэмбли"). Любая из сборных, чья страна принимала матчи Евро-2020, гарантировала себе два из трех матчей группового турнира на своем поле. В 2017-м "чертова дюжина" стала обычной — это произошло после того, как европейские футбольные власти приняли решение исключить заявку Бельгии, выдвинувшей Брюссель, и передать отводившиеся ей матчи стадиону "Уэмбли" в Лондоне. Таким образом, столице Англии в дополнение к двум полуфиналам и финалу достались три матча группового турнира и одна из встреч 1/8 финала.

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В том же 2014 году было анонсировано создание нового турнира, призванного заменить товарищеские матчи. Впоследствии он был назван Лигой наций и представлял собой четыре дивизиона от A до D, в которых команды распределялись в соответствии с их рейтингом на конец европейского отбора на чемпионат мира 2018 года. В новом турнире, который будет проводиться раз в два года, была применена система повышения и понижения в классе. Кроме того, сборные, неудачно выступившие в отборочном турнире к Евро-2020, сохраняли шансы попасть на турнир, поскольку в основной части квалификации разыгрывались только 20 путевок. Еще четыре предстоит разыграть 16 командам, завоевавшим право принять участие в стыковых матчах по итогам Лиги наций. Почему сборная России получила в соперники команды Бельгии и Дании После того как число стран, которым предстоит принять матчи чемпионата Европы, было сокращено до 12, они были разделены на шесть пар. Это было сделано с целью улучшить логистику для команд и болельщиков — в УЕФА пошли на такой шаг, чтобы между двумя городами было не больше двух часов пути на самолете. Таким образом появились футбольные города-побратимы. Сборные стран — организаторов турнира заблаговременно знали, в группу с какой литерой они попадут, если выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Получились следующие пары: группа А — Италия и Азербайджан, группа В — Россия и Дания, группа С — Нидерланды и Румыния, группа D — Англия и Шотландия, группа Е — Испания и Ирландия а также группа F — Германия и Венгрия.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге 13 июня. Группа B. Первый тур группового турнира

17 июня. Группа B. Второй тур группового турнира

22 июня. Группа B. Третий тур группового турнира

3 июля. Четвертьфинал Продолжение

Таким образом, сборные России и Дании, завоевавшие прямые путевки на Евро-2020, не могли не оказаться в одной группе. Как уже было сказано, все сборные, чьи страны выступили в качестве организаторов чемпионата Европы, досрочно обеспечили себе два домашних матча. Их число увеличивается до трех, если вторая страна из пары не выходит на турнир. В случае со сборными России и Дании место проведения очной встречи определится путем жеребьевки 30 ноября. Поскольку Россия является одним из организаторов, ее сборная не может сыграть против четырех из шести команд из первой корзины, которые также принимают матчи Евро: Англии, Германии, Испании и Италии. Оставалось еще две сборных, Бельгии и Украины, но с последней по решению исполкома УЕФА команда Черчесова не может сыграть на групповом этапе. Таким образом, вариант остается один — лидер рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), против которого россияне дважды играли в отборе на чемпионат Европы, потерпев два поражения (на выезде — 1:3, дома — 1:4). Кто еще попадет в группу со сборной России Из четвертой корзины на данный момент на чемпионат Европы вышли только две сборные — Финляндии и Уэльса. За еще четыре путевки в стыковых матчах будут бороться 16 команд из числа "лаки лузеров" по линии Лиги наций — это сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косова и Белоруссии. 22 ноября состоится жеребьевка, по итогам которой они будут разделены на подгруппы A, B, C и D. В каждой будет по одноматчевому полуфиналу и финалу — победитель каждой из подгрупп пробьется на чемпионат Европы.

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На данный момент уже известен состав двух подгрупп — по пути B за место на предстоящем следующим летом турнире будут бороться сборные Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии, а по пути D — команды Грузии, Северной Македонии, Косова и Белоруссии. Более запутанная ситуация с подгруппами A и C. Сейчас точно известно, что по первому пути отправится сборная Исландии, а по второму — команды Шотландии, Норвегии и Сербии. Где именно сыграют сборные Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии, определит жеребьевка. По ее итогам три команды будут отправлены по пути C, одна — по пути A. Может показаться, что разброс велик и предугадать, кто именно сыграет в Санкт-Петербурге со сборной России, сложно. Но тут в дело вновь вступают тонкости регламента, созданные УЕФА. Среди участников стыковых матчей есть сразу четыре сборные, чьи страны примут матчи чемпионата Европы — Венгрия, Ирландия, Румыния и Шотландия. Все в том же регламенте прописано, что, если команда может попасть на чемпионат Европы через плей-офф по линии Лиги наций, при жеребьевке предварительно она будет прикрепляться к домашней группе. То есть румыны виртуально закрепляют за собой группу C (матчи в Бухаресте и Амстердаме), шотландцы — группу D (Глазго и Лондон), ирландцы — группу E (Дублин и Бильбао), а венгры — группу F (Будапешт и Мюнхен).

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Таким образом, не привязанными к той или иной группе остаются сборные Финляндии и Уэльса, которые при жеребьевке попадут в группы A и B. В первой сейчас значится только команда Италии, а во второй — сборные России, Бельгии и Дании. Ситуация в группе сборной России еще может измениться, поскольку 21 ноября будет опубликован окончательный состав корзин. Это произойдет после того, как только его утвердит рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям. Организаторы турнира оставляют за собой право поменять условия формирования групп на чемпионате Европы. Если это случится, команда Черчесова все равно сыграет с датчанами, но два других соперника могут измениться. Пока же они выглядят следующим образом.

Корзины перед жеребьевкой ЧЕ-2020 по состоянию на 20 ноября: Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Финляндия, Уэльс + 4 команды — победительницы стыков Лиги наций (Исландия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словакия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия). Продолжение