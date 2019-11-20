Биатлонистка Глазырина включена в состав сборной России. Старых не выступит на Кубке мира

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в сборную России на первые в новом сезоне международные соревнования, что позволит Екатерине Глазыриной выступить на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), в котором также примет участие Ирина Старых, претендовавшая на попадание на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Правление большинством голосов не поддержало предложенные тренерским штабом сборной варианты составов на Кубок мира и Кубок IBU. Оно сочло нецелесообразным менять критерии, утвержденные перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на прошлой неделе на тренировочном сборе в Тюмени.

Принятое правлением решение привело к тому, что на первые этапы Кубка мира вместо Старых отправится Тамара Воронина, а Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заменит Анастасию Егорову на Кубке IBU. Состав мужской команды изменений не претерпел.

Тренеры сборной настаивали на включении в состав на Кубок мира 32-летней Старых, которая, согласно критериям, претендовала только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону. При этом Глазырина, отбиравшаяся в сборную на тех же условиях, могла вообще остаться без международных турниров, хотя по итогам двух гонок в Тюмени стала третьей по сумме квалификационных очков следом за Старых. Это решение президент СБР Владимир Драчев, в частности, объяснил наличием у биатлонистки двух пропущенных допинг-тестов.