Биатлонистка Глазырина включена в состав сборной России. Старых не выступит на Кубке мира

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в сборную России на первые в новом сезоне международные соревнования, что позволит Екатерине Глазыриной выступить на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов), в котором также примет участие Ирина Старых, претендовавшая на попадание на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщили в СБР.
Правление большинством голосов не поддержало предложенные тренерским штабом сборной варианты составов на Кубок мира и Кубок IBU. Оно сочло нецелесообразным менять критерии, утвержденные перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на прошлой неделе на тренировочном сборе в Тюмени.
Принятое правлением решение привело к тому, что на первые этапы Кубка мира вместо Старых отправится Тамара Воронина, а Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заменит Анастасию Егорову на Кубке IBU. Состав мужской команды изменений не претерпел.
Тренеры сборной настаивали на включении в состав на Кубок мира 32-летней Старых, которая, согласно критериям, претендовала только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону. При этом Глазырина, отбиравшаяся в сборную на тех же условиях, могла вообще остаться без международных турниров, хотя по итогам двух гонок в Тюмени стала третьей по сумме квалификационных очков следом за Старых. Это решение президент СБР Владимир Драчев, в частности, объяснил наличием у биатлонистки двух пропущенных допинг-тестов.
В итоге правление отклонило вариант состава тренеров, который в субботу на сайте СБР был преподнесен в качестве окончательного решения. Его публикация вызвала недоумение у первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, который отсутствовал в Тюмени. Принятые по составу решения он счел нелегитимными. Драчев, который присутствовал на сборе команды, заявил, что при обсуждении составов тренеры два часа уговаривали его пойти на нарушение критериев ради интересов сборной.
На первые три этапа Кубка мира, первый из которых стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде, поедут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. В женскую команду вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Воронина.