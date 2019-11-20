Драчев не исключает ротацию состава сборной России на первых этапах Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не исключает, что состав национальной сборной на три первых этапа Кубка мира может быть усилен спортсменами, которые начнут сезон на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов). Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Правление СБР во вторник проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду России на первые в новом сезоне международные соревнования, что не позволит Ирине Старых выступить на Кубке мира. На включении в состав 32-летней биатлонистки, которая стала второй по итогам отборочных стартов, настаивали тренеры сборной, однако, согласно критериям, она могла претендовать только на участие во втором по значимости турнире - Кубке IBU, поскольку попала лишь на заключительный этап централизованной подготовки к сезону.

"На Кубок IBU едет расширенный состав, потому что у нас много юниоров и юниорок. Надо будет их поберечь, чтобы они участвовали не во всех гонках. Для того, чтобы место не пустовало, мы и взяли запасных. Кроме того, если понадобится усилить состав на Кубок мира, мы сможем спокойно взять лучшего спортсмена с Кубка IBU", - сказал Драчев.