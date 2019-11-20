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Зимние олимпийские виды спорта

Роднина: конкуренция российских пар в фигурном катании является гарантией прогресса

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что такое соперничество может быть тяжелым для спортсменов
Ирина Роднина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ирина Роднина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Конкуренция между спортивными парами в российском фигурном катании является гарантией прогресса и достижения результатов. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов становились чемпионами России два последних сезона подряд. Также в их активе две золотые медали чемпионатов Европы. В нынешнем сезоне они дважды пересекались на этапах Гран-при (в канадской Келоуне и в Москве) с другой российской парой - Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, и оба раза уступили им.

"Если говорить о парном катании, то мне уже нравится тот факт, что между нашими парами есть конкуренция. Может, это тяжело для спортсменов, но это является гарантией прогресса и каких-то результатов", - сказала Роднина.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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