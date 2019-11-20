Торжество закона. Российский биатлон начинает жить по правилам

Руководство Союза биатлонистов России впервые за долгое время не стало нарушать принятые критерии отбора спортсменов в национальную команду, но без скандала все же не обошлось

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Последние десять лет российский биатлон живет в атмосфере непрекращающихся скандалов, причем неважно, идет сезон, закончился или только начинается. Не стал исключением и нынешний год, который уже вобрал в себя немало громких историй, последняя произошла на выходных, когда был опубликован состав сборной России на первые в новом сезоне международные старты.

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Отбор в национальную команду России по биатлону - особая история. Перед руководством национальной федерации и тренерами всегда встает вопрос: как создать систему, которая сумеет выявить сильнейших биатлонистов страны? Последние годы неоднократно менялись боссы Союза биатлонистов России (СБР), тренеры сборной, однако универсальная модель так и не была найдена. Более того, каждый раз при отборе спортсменов находились недовольные. Виной тому могли быть нечеткие критерии отбора, их отсутствие или нарушение уже принятых норм. При формировании сборной на международные старты, бывало, правила менялись уже по ходу игры. Причиной тому могли стать изворотливые личные тренеры биатлонистов или влиятельные региональные федерации, которые с помощью различных уловок находили способ убедить тренерский штаб сборной принять выгодное для них решение. Реформы Очередная попытка упорядочить систему отбора была предпринята перед стартом прошлого сезона, вскоре после прихода в СБР новой команды управленцев во главе с депутатом Госдумы четырехкратным чемпионом мира Владимиром Драчевым. Тогда к квалификационным стартам были допущены порядка 40 спортсменов - практически все лучшие на тот момент биатлонисты страны, что подтверждалось их национальным рейтингом.

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Эксперимент в целом оказался удачным: несмотря на появление по итогам отбора в национальной команде большого числа новых имен, результаты по сравнению с предыдущими сезонами стали расти. Единственное, уже в по ходу сезона выяснилось, что ряд спортсменов форсировал подготовку, чтобы в лучшей форме подойти именно к квалификационным стартам, а не международным соревнованиям. По этой причине система отбора перед началом нового сезона претерпела изменения: все так же сохранились контрольные старты, однако круг кандидатов был сужен - на место в сборной претендовали только те, кто проходил централизованную подготовку. Это было сделано для того, чтобы тренеры национальной команды следили за соблюдением графика подготовки биатлонистов к сезону. И вроде бы все было гладко: в сентябре прошел тренерский совет, по его итогам правление утвердило критерии отбора и дало двум некогда сильным биатлонисткам - Екатерине Глазыриной и Ирине Старых - шанс отобраться на международные старты. Но не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир - Кубок IBU. Причина - спортсменки присоединились к национальной команде только на последнем этапе подготовки к сезону. В субботу на сборе в Тюмени завершились отборочные старты, на основе которых должны были быть сформировать составы. Опубликованы они были вечером того же дня. Каково же было удивление многих, когда в числе отъезжающих на Кубок мира оказалась Старых, в то время как Глазырина, ставшая по итогам отбора третьей, вообще не попала в сборную. Раскол И это была не единственная нестыковка с утвержденными критериями отбора. Тамара Воронина вместо Кубка мира отправилась на Кубок IBU, по аналогичному пути отправился и Кирилл Стрельцов, хотя он имел право претендовать на попадание в основную команду.

Такое положение вещей удивило даже первого вице-президента СБР Алексея Нуждова. Он обвинил своего начальника, главу организации Владимира Драчева, в превышении полномочий при формировании состава, поскольку тот, находясь в Тюмени, пошел на нарушение критериев отбора, не посоветовавшись с правлением. Разгорелся скандал. Только к понедельнику выяснилось, что опубликованный состав - только предложение тренеров, которые два часа уговаривали Драчева пойти на нарушение критериев отбора. Нашли и объяснение отсутствию Глазыриной: спортсменка, которая только в феврале возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, летом успела пропустить два допинг-тестирования, что грозит ей очередным наказанием в случае еще одной ошибки. Другое дело, что такие проблемы были и есть не только у Глазыриной, но они не мешают им попадать в сборную. Предложение тренеров выглядело странно, в нем было много нестыковок. "Никаких заседаний правления, которые могли бы внести корректировки, не проводилось, - сказал Нуждов в субботу. - Получается, что глава СБР Владимир Драчев, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил правила отбора, включив в состав людей, которых там быть не должно". Однако это не смутило Драчева, который в понедельник оправдывал намерение тренеров пойти на нарушение критериев. "Просто за выбор спортсменов будут отвечать тренеры, а не мы, кто оценивает спортсменов, сидя в кресле в Москве", - сказал глава СБР. Удивление Позиция президента говорила о том, что на соблюдение принятых самим же СБР критериев рассчитывать не приходится. Особенно с учетом того, что за решением о включении Старых в основной состав сборной, по слухам, стоял самый влиятельный биатлонный регион страны - Тюменская область, которую представляет спортсменка. Да и подобные нарушения критериев вряд ли бы вызвали бурю негодования: поклонники российского биатлона за последние годы к такому уже успели привыкнуть.