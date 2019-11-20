{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча квалификации Евро с россиянами

Защитник бельгийской команды провел 10 минут на поле в форме партнера по команде
Дедрик Боята и Алексей Миранчук Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дедрик Боята и Алексей Миранчук
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за инцидента, произошедшего во время матча между сборными России и Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На эту тему
Урок перед Евро. Сборная России разгромно проиграла бельгийцам в отборе на ЧЕ-2020

На второй тайм матча, который прошел 19 ноября в Санкт-Петербурге и завершился победой бельгийцев со счетом 4:1, защитник бельгийской команды Дедрик Боята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Кроме того, бельгийская ассоциация обвиняется в позднем начале матча. Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по данному делу 12 декабря.

Сборные Бельгии и России заняли первые два места в группе I и пробились в финальную часть чемпионата Европы. На турнире, который пройдет следующим летом в 12 городах Европы, команды вновь сыграют в одной группе, также их соперником будет сборная Дании, еще один участник группы B определится в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Чеховские медведи" проиграли румынскому "Динамо" и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС