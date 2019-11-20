Путь пройден уверенно. Сборная России по футболу завершила отборочный этап ЧЕ-2020

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу завершила отборочный раунд чемпионата Европы 2020 года разгромной победой над командой Сан-Марино со счетом 5:0. Подопечные Станислава Черчесова заняли вторую строчку в группе I и завоевали путевку в финальную часть европейского первенства. Сборная России обеспечила себе участие на чемпионате Европы за два тура до конца отборочного турнира благодаря крупной победе над киприотами (5:0). Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра (10), пятое - у казахстанцев (10). Замкнула таблицу сборная Сан-Марино (0).

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Россияне обновили собственный рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на европейское первенство. Предыдущим лучшим результатом была квалификация к чемпионату Европы 1996 года. Тогда российская команда под руководством Олега Романцева обеспечила себе участие на турнире за 364 дня, в этот раз россиянам потребовалось 206 дней. Подопечным Черчесова удалось одержать семь побед подряд во время текущего отборочного турнира до поражения от сборной Бельгии 16 ноября со счетом 1:4, что также является рекордом для национальной команды. "У нас единая команда, которая была заряжена на победу. Был хороший отборочный турнир", - сказал ТАСС вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. "Наша сборная сейчас достаточно уверенно выглядит в матчах против соперников ниже уровнем. Это сыграло основную роль в том, что мы без проблем заняли второе место и получили путевку на чемпионат Европы", - отметил в беседе с ТАСС бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. Соперники на Евро Сборная России узнала практически всех своих соперников по группе на чемпионате Европы - ими уже стали команды Бельгии и Дании. Состав корзин жеребьевки финальной стадии определяется по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборная Бельгии попадет в первую корзину (бельгийцы выиграли все матчи квалификации) вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Все эти страны, кроме Украины и Бельгии, являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборной России автоматически попадет команда Бельгии, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не примет решение изменить составы корзин, окончательное распределение которых будет представлено 21 ноября.

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Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин в разговоре с ТАСС выразил уверенность в том, что бельгийцы являются неудобным соперником для команды Черчесова. "Лучше бы Бельгии не было. Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень мало, уровень мастерства у футболистов соперника высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют", - отметил собеседник агентства. Кирьяков подчеркнул, что Черчесов сделал правильные выводы после двух поражений от сборной Бельгии в рамках отборочного раунда. "С бельгийцами мы однозначно будем играть иначе, эти две встречи дали пищу для размышлений и показали, что в открытый футбол соревноваться с ними нельзя. Черчесов будет готовиться к каждому матчу отдельно и действовать от соперника. Наверняка мы выберем тактику такую же, как и в игре с испанцами на чемпионате мира, а там посмотрим, смогут ли они взломать такую плотную оборону", - сказал Кирьяков. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте. Четвертым участником группы B могут стать команды Уэльса, Финляндии или одна из четырех сборных - победителей плей-офф среди представителей Лиги наций. "Все зависит от того, насколько хорошо мы будем готовы ментально и физически, думаю, что к чемпионату Европы сборная России проанализирует отборочный турнир и будет готова по всем параметрам", - добавил Кирьяков. Оскорбления в адрес Дзюбы Перед стартовым свистком многие болельщики могли найти для себя сюрпризы в стартовом составе. Впервые в официальном матче за сборную России сыграл вратарь Антон Шунин, центральная зона обороны была представлена Георгием Джикией и Максимом Беляевым, тоже впервые вышедшим в составе национальной команды. Тренерский штаб выпустил Шунина и Беляева в старте, так как хотел посмотреть футболистов в деле.

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На игре присутствовали чуть больше 2 тыс. человек, среди которых 500 - поклонники сборной России. Хозяев поддерживала небольшая группа фанатов, среди которых не было ни одного гражданина Сан-Марино. Символом их активных болельщиков можно считать немца Йозефа Юнкера, который на протяжении 10 лет посещает все домашние игры сборной Сан-Марино. Уроженец Мюнхена в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что не поддерживает сборную Германии, а свою любовь выражает исключительно игрокам из Сан-Марино. Приятную атмосферу на стадионе в некоторых эпизодах портили несколько фанатов сборной России, которые выкрикивали оскорбления в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы, после финального свистка нападающий не подошел к гостевой трибуне. "Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь, оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой", - заявил Черчесов.

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Защитник Георгий Джикия отметил, что оскорбительные кричалки не должны иметь место на игре сборной России. "Это было очень обидно. Все отражается на нас изнутри, хотелось бы, чтобы в дальнейшем этого не повторялось на матчах сборной", - сказал Джикия. Возможно, оскорбления негативно сказались на Дзюбе, нападающий провел не самый лучший матч и практически ничем не запомнился. Зато дебютными мячами за сборную России отметились Далер Кузяев на 3-й минуте, Сергей Петров (19) и Николай Комличенко (78). Также авторами голов стали Алексей Миранчук (49) и Алексей Ионов (56). Сама игра проходила по ожидаемому сценарию, в котором сборная России выглядела явным фаворитом - на перерыв команда ушла с преимуществом в два мяча, хотя отрыв мог быть увеличен, если бы не спасения голкипера сборной Сан-Марино Альдо Симончини. Начало второго тайма ознаменовалось голом Миранчука и снятием всех вопросов о победителе матча. Ближе к середине второго тайма Ионов крученным ударом отправил мяч в дальний угол и сделал счет 4:0. Комличенко вышел на замену ближе к концу второй половины встречи и через некоторое время отметился дебютным мячом за сборную. Спустя несколько минут нападающий мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в перекладину. Ниже уровня ФНЛ После матча Шунин поделился эмоциями от дебютной встречи в составе сборной России. "Отличные ощущения, испытал эмоции от выступления за сборную. Да, сегодня меня практически не тревожили, впервые такой матч проводил, но я все равно был сконцентрирован", - заявил 32-летний футболист. На послематчевой пресс-конференции Черчесов не стал критиковать Дзюбу за не очень удачную игру. "Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки", - сказал специалист.

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