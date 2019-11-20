"Спартак" в Мытищах победил по буллитам "Локомотив" в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи".

В составе "Спартака" шайбы забросили Максим Цыплаков (20-я минута), Дмитрий Вишневский (33) и Патрик Херсли (42). У "Локомотива" отличились Артем Ильенко (21), Стефан Да Коста (54) и Антон Ландер (59).

Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC. Также в Мытищах команда встретится с минским "Динамо" в четверг.

"Спартак" прервал трехматчевую победную серию "Локомотива". Московский клуб занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. "Локомотив" после 29 игр набрал 31 очко и идет восьмым на Западе.