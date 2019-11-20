WADA приостановило аккредитацию лаборатории в Бангкоке на шесть месяцев

ТАСС, 20 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило действие аккредитации антидопинговой лаборатории в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Срок отстранения лаборатории составит шесть месяцев. Действие аккредитации приостановлено из-за несоответствия лаборатории международному стандарту. В сентябре 2019 года экспертная группа WADA рекомендовала начать дисциплинарное производство в отношении лаборатории.

Отстранение вступило в силу 18 ноября. На время отстранения лаборатории запрещено проводить какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализ мочи и крови. Все образцы будут перемещены в аккредитованную WADA лабораторию.

В течение периода приостановки аккредитации лаборатория должна устранить все несоответствия, выявленные WADA. Если лаборатория будет соответствовать требованиям международного стандарта, отстранение может быть снято до истечения шести месяцев. Если же по истечении данного срока лаборатория не будет соответствовать стандарту, WADA может продлить отстранение.