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Олимпиада-2020 в Токио

ОКР рассчитывает, что билеты на Игры в Токио купят 29 тыс. российских болельщиков

Игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года

ТАСС, 21 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает, что порядка 29 тыс. российских болельщиков приобретут билеты на Игры 2020 года в Токио. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Изначально билетный агент, которые реализует продажу на территории России, заявил порядка 29 тыс. билетов. Со стороны оргкомитета ["Токио-2020"] было подтверждено только 4 тыс. билетов, на сегодня эта цифра составляет порядка 15 тыс. То есть после того, как мы активно включились в работу, существенно повысилась наша квота. Мы не заканчиваем на этом, надеюсь, что весь тот объем билетов для болельщиков, который был заявлен агентом, будет востребован", - сказал Поздняков.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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