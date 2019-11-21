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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки сыграют со шведками в полуфинале чемпионата Европы

Во втором полуфинале встретятся команды Швейцарии и Шотландии

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Швеции со счетом 8:6 в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место. Первыми стали швейцарки (8-1), третьими - шведки (7-2), далее расположились сборные Шотландии (7-2), Германии (5-4), Чехии (3-6), Дании (2-7), Эстонии (2-7), Норвегии (2-7) и Латвии (1-8). Норвежки и латвийки покинули высший дивизион.

На полуфинальной стадии пройдут матчи Швейцария - Шотландия и Россия - Швеция. Встречи состоятся в пятницу. Матч за третье место и финал пройдут 23 ноября.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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