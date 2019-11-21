На краю пропасти. Руководство российской легкой атлетики обвинили в обмане

Главу федерации Дмитрия Шляхтина и еще ряд управленцев отстранили на международном уровне за подлог документов в деле легкоатлета Данила Лысенко

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская легкая атлетика столкнулась с очередным вызовом - руководству национальной федерации предъявили официальные обвинения в фальсификации документов с целью уберечь одного из лучших спортсменов страны от наказания за нарушение антидопинговых правил.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что попавшие в опалу управленцы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приходили в организацию с целью восстановить к ней доверие со стороны международного сообщества после крупнейшего в ее истории допингового скандала. В итоге российская легкая атлетика, которая живет в условиях санкций уже четыре года, рискует погрузиться в кризис еще глубже. В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) подвел итоги расследования по делу серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Оно длилось 15 месяцев, именно столько прошло с момента отстранения спортсмена от участия в соревнованиях. Лысенко попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил - пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. За подобное же нарушение в этом году была дисквалифицирована на 1,5 года российская биатлонистка Маргарита Васильева. Сговор Схожее, а быть может, и более мягкое наказание мог получить и Лысенко, однако в его окружении, как считает AIU, нашлись люди, подтолкнувшие его на обман. Именно ими были сфабрикованы документы, предоставление которых должно было доказать невиновность спортсмена в пропуске одного из допинг-тестов. В четверг имена этих людей были названы.

Помимо Лысенко, обвинения были предъявлены президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину, исполнительному директору организации Александру Паркину, члену правления, главе Федерации легкой атлетики Московской области Артуру Карамяну, начальнику отдела спортивных программ Елене Орловой, антидопинговому координатору Елене Иконниковой, а также тренеру спортсмена Евгению Загорулько. Все они были временно отстранены. Помимо этого, AIU предъявил обвинения ВФЛА в отказе в сотрудничестве со следствием и препятствовании расследованию, что, по всей видимости, установило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое действовало в связке с AIU. На выдвинутые обвинения ВФЛА обязана ответить до 12 декабря, после чего вопрос будет передан в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Шляхтин и доверие Вскоре после публикации обвинения Шляхтин принял решение покинуть пост до конца разбирательства. Речь идет о работе в федерации, должность министра спорта Самарской области, которую он занимает с 1 октября 2012 года, остается за ним.