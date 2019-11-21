На краю пропасти. Руководство российской легкой атлетики обвинили в обмане

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская легкая атлетика столкнулась с очередным вызовом - руководству национальной федерации предъявили официальные обвинения в фальсификации документов с целью уберечь одного из лучших спортсменов страны от наказания за нарушение антидопинговых правил.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что попавшие в опалу управленцы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приходили в организацию с целью восстановить к ней доверие со стороны международного сообщества после крупнейшего в ее истории допингового скандала. В итоге российская легкая атлетика, которая живет в условиях санкций уже четыре года, рискует погрузиться в кризис еще глубже.
В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) подвел итоги расследования по делу серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Оно длилось 15 месяцев, именно столько прошло с момента отстранения спортсмена от участия в соревнованиях. Лысенко попал под подозрение в нарушении антидопинговых правил - пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. За подобное же нарушение в этом году была дисквалифицирована на 1,5 года российская биатлонистка Маргарита Васильева.
Сговор
Схожее, а быть может, и более мягкое наказание мог получить и Лысенко, однако в его окружении, как считает AIU, нашлись люди, подтолкнувшие его на обман. Именно ими были сфабрикованы документы, предоставление которых должно было доказать невиновность спортсмена в пропуске одного из допинг-тестов. В четверг имена этих людей были названы.
Помимо Лысенко, обвинения были предъявлены президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину, исполнительному директору организации Александру Паркину, члену правления, главе Федерации легкой атлетики Московской области Артуру Карамяну, начальнику отдела спортивных программ Елене Орловой, антидопинговому координатору Елене Иконниковой, а также тренеру спортсмена Евгению Загорулько. Все они были временно отстранены.
Помимо этого, AIU предъявил обвинения ВФЛА в отказе в сотрудничестве со следствием и препятствовании расследованию, что, по всей видимости, установило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое действовало в связке с AIU.
На выдвинутые обвинения ВФЛА обязана ответить до 12 декабря, после чего вопрос будет передан в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Шляхтин и доверие
Вскоре после публикации обвинения Шляхтин принял решение покинуть пост до конца разбирательства. Речь идет о работе в федерации, должность министра спорта Самарской области, которую он занимает с 1 октября 2012 года, остается за ним.
"Надо понять все обстоятельства предъявленных обвинений, а это будет возможно только после консультаций с юристами. Отставка? Давайте дождемся заседания президиума, которое состоится в самое ближайшее время, на нем все станет понятно. Конечно, на период временного отстранения я покину пост, защищать свое имя в судах тоже, конечно, буду", - сказал Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года.
Своим именем глава ВФЛА очень дорожит. За последний год он часто говорил о своей репутации надежного партнера, когда речь заходила о взаимодействии с рабочей группой по восстановлению прав его организации на международной арене.
Очередное заседание этой рабочей группы, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен, состоялось именно в четверг. На нем должна была быть сформировать очередная рекомендация по статусу ВФЛА совету World Athletics. На этот раз Шляхтин на встречу не полетел, и теперь понятно, какие у него для этого могли быть основания.
Туманные перспективы
Очевидно, что в сложившейся ситуации не стоит ожидать восстановления членства национальной федерации, в пятницу совет World Athletics с большой долей вероятности продлит ее отстранение, уже в 13-й раз с ноября 2015 года.
Четыре года назад национальная федерация была лишена своего статуса на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Наложенные санкции запрещали российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях.
К стартам их допустили лишь в середине 2016 года, но только в нейтральном статусе и только на основании индивидуальных разрешений. В связи с отстранением ВФЛА спортсмены выступали без национального флага на двух чемпионатах мира, а к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро допуск получил только один легкоатлет из России - прыгунья в длину Дарья Клишина.
Сейчас можно только гадать, чем может обернуться для российской легкой атлетики новый скандал, однако в прошлом году международная федерация уже грозила ВФЛА полным отстранением ее спортсменов, в том числе и тех, что сейчас имеют индивидуальный допуск.
В этой связи опасения трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене относительно перспективы выступления россиян в Олимпийских играх 2020 года теперь выглядят вполне обоснованными. Как и обращенные к Шляхтину призывы покинуть свой пост, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию в российской легкой атлетике.