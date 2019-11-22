Камельзон назвал фантастической победу российских теннисистов над сербами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сборная России по теннису одержала феноменальную победу над командой Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса в Мадриде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

В пятницу россиянин Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2, в другом матче Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу - 3:6, 3:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев победили Джоковича и Виктора Троицки - 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Таким образом, счет в противостоянии до двух побед стал 2-1 в пользу россиян. Выход в полуфинал гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса 2020 года.

"Наша победа над сборной Сербии - это фантастика, редчайший матч и большая победа для российского тенниса. Сербскую команду возглавлял знаменитый Новак Джокович, вторая ракетка мира, а мы вышли на игру в немножко ослабленном составе, не сумели справиться с испанцами, - сказал Камельзон. - Но этот матч получился уникальным и драматичным - блестящая победа Рублева, хорошая игра Хачанова с Джоковичем, хотя она и не принесла результата. В парной игре наша пара блестяще взяла первый сет, после чего Джокович взял все усилия на себя, и то, что дошло до тай-брейка, это фантастика".

"Нам немножко повезло, что Джокович не сумел выиграть свои матчболы, но усилия наших ребят не прошли даром, они не сдавались ни на одну минуту, чтобы добыть это редчайшую победу. Поздравляю всю команду, капитана [Шамиля Тарпищева], Федерацию тенниса России и всех любителей этого вида спорта. Сегодняшняя игра - это феномен, который в истории останется как пример того, что русские никогда не сдаются", - считает специалист.

Камельзон подчеркнул, что одной из причин победы россиян стала хорошая атмосфера в команде. "Эта команда была единой все эти дни, тренировки были целенаправленные, но что важно - в команде очень хорошие отношения, никакие административные усилия не помогут, если между игроками нет согласия и дружбы. Вчера, прогуливаясь по Мадриду, я встретил всю команду - Хачанов, Евгений Донской и Рублев гуляли вместе по центральной улице, никто за ними не ходил. Просто они вместе, вся тройка, и то, что они выиграли у Джоковича, - это и есть знаменательная победа", - отметил собеседник агентства.

В полуфинале сборная России встретится с теннисистами из Канады, которые в четвертьфинале победили команду Австралии (2-1). Сборную Канады на турнире представляют Денис Шаповалов (15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Феликс Оже-Алиассим (21), Брэйден Шнур (103) и Вашек Поспишил (150). Полуфинальные встречи пройдут в субботу, финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября.