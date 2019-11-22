"Русские не сдаются". Теннисисты сборной РФ вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

В первом матче четвертьфинального противостояния россиянин Андрей Рублев без особых проблем победил серба Филипа Крайиновича - 6:1, 6:2. Карену Хачанову пришлось куда сложнее - ему противостоял Джокович. Россиянину в отдельных моментах удавалось навязать борьбу второй ракетке мира, но в целом класс серба взял свое - 6:3, 6:3. Судьба выхода в полуфинал Кубка Дэвиса решалась в парной встрече.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские теннисисты обыграли команду Сербии во главе со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем и вышли в полуфинал Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде. Следующим соперником россиян станет сборная Канады.

Изначально в составе сборной Сербии вместе с Виктором Троицки в паре должен был играть Янко Типсаревич, однако после того, как счет в противостоянии стал равным, сербы решили бросить в бой лучшие силы и поставили в пару Джоковича. У россиян, как и на протяжении всего турнира, играли Хачанов и Рублев, Евгений Донской, который также значится в составе, вновь остался в запасе.

Борьба в парной встрече получилась увлекательной и напряженной. Первый сет остался за россиянами - 6:4, второй с таким же счетом взяли сербы. В третьем же теннисисты обеих сборных старались действовать осторожно, не допуская ошибок. В итоге все решилось на тай-брейке, по ходу которого Хачанов и Рублев отыграли три матчболла, а свой реализовали с первой же попытки - 10:8.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной Шамиль Тарпищев после игры назвал нынешнюю команду великой. "Наши ребята - великие люди. Это молодая команда, за ней будущее, - сказал Тарпищев в эфире "Матч ТВ". - Против сербов был феноменальный матч".

Выход в полуфинал гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса 2020 года. По признанию Хачанова, это была одна из целей сборной России в Мадриде. "Матч прошел на очень высоком уровне, все решилось на тай-брейке в третьей игре - обе команды заслуживали победу, но мы в этот вечер были чуть лучше, - сказал Хачанов. - Старались держать уровень и реализовывать моменты, мы безумно счастливы, мы боролись за то, чтобы не играть квалификацию в следующем году, а напрямую попасть в финальный раунд Кубка Дэвиса".

"Феноменальный матч"

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон назвал фантастикой победу российских теннисистов. "Наша победа над сборной Сербии - это фантастика, редчайший матч и большая победа для российского тенниса. Сербскую команду возглавлял знаменитый Новак Джокович, вторая ракетка мира, а мы вышли на игру в немножко ослабленном составе, не сумели справиться с испанцами", - сказал Камельзон.

"Но этот матч получился уникальным и драматичным - блестящая победа Рублева, хорошая игра Хачанова с Джоковичем, хотя она и не принесла результата, - продолжил заслуженный тренер РФ. - В парной игре наши ребята блестяще взяли первый сет, после чего Джокович взял все усилия на себя, и то, что дошло до тай-брейка - это фантастика".

Камельзон отметил, что россиянам немного повезло. "Джокович не сумел реализовать свои матчболлы, но усилия наших ребят не прошли даром, они не сдавались ни на одну минуту, чтобы добыть это редчайшую победу. Поздравляю всю команду, капитана, Федерацию тенниса России и всех любителей этого вида спорта. Сегодняшняя игра - это феномен, который в истории останется как пример того, что русские никогда не сдаются", - заключил собеседник ТАСС.

В полуфинале Кубка Дэвиса в субботу российские теннисисты сыграют со сборной Канады, которую на турнире представляют Денис Шаповалов (15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Феликс Оже-Алиассим (21), Брэйден Шнур (103) и Вашек Поспишил (150). Говоря о сопернике по полуфиналу, Тарпищев рассказал, что знает способности канадской команды. "Мы знаем соперника. Для нас важно восстановиться физически, чтобы мы играли матч от себя, а не от соперника", - отметил Тарпищев.

Финальная часть Кубка Дэвиса, в которой стартовали 18 сборных, завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.