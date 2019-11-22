{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Семериков стал вторым на этапе Кубка мира в Польше

Денис Юсков занял третье место
Данила Семериков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Данила Семериков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Данила Семериков занял второе место на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсмен показал результат 6 минут 20,469 секунды. Первое место занял голландец Патрик Руст (6.19,388), третьим стал еще один представитель России Денис Юсков (6.24,303).

Семериков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером чемпионата Европы. На счету Юскова три победы на чемпионатах мира, две - на чемпионате Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Рекорд и нехватка адреналина. Косторная лидирует на Гран-при Японии, Загитова - четвертая
В соревнованиях у мужчин третье место занимает Сергей Воронов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС