В Боготе отменили выставочный матч между Федерером и Зверевым

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Выставочный матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером и немцем Александром Зверевым, который должен был состоятся в столице Колумбии Боготе, отменен из-за комендантского часа. Об этом в пятницу сообщила газета "Тьемпо".

По информации источника, организаторы матча, который должен был состоятся в пятницу вечером на арене "Мовистар", сначала перенесли начало встречи. Позже швейцарец вышел на корт, чтобы обратиться к зрителям. Федерер заявил, что провести игру не является возможным. Матч могут перенести на субботу или полностью отменить его.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики страны. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД Колумбии, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли три человека, 273 получили ранения.