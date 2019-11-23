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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Фазель не думает, что ситуация с РУСАДА повлияет на проведение хоккейных турниров в России

В 2021 году в Уфе должен пройти чемпионат мира среди женщин, а в 2023 году России предстоит принять молодежный и взрослый чемпионаты мира среди мужчин
Президент IIHF Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не должно повлиять на проведение крупнейших международных хоккейных турниров в России. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В ночь на субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября.

В 2021 году в Уфе должен пройти чемпионат мира среди женщин, а в 2023 году России предстоит принять молодежный и взрослый чемпионаты мира среди мужчин.

"Я не думаю, что могут быть проблемы с проведением турниров в России, - сказал Фазель. - Еще не видел рекомендаций WADA, но в нашем спорте нет каких-то серьезных проблем с допингом, поэтому не думаю, что будут проблемы".

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

Теги
Фазель, РенеДопинг-скандал вокруг российского спорта
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