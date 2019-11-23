Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии и вышла в финал серии вместе с Загитовой

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

По сумме короткой и произвольной программ 16-летняя россиянка набрала 240,00 балла (85,04 балла в короткой программе и 154,96 балла в произвольной программе). Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84 балла: 79,89 + 151,95), третьей стала россиянка Алина Загитова (217,99 балла: 66,84 + 151,15). Еще одна россиянка Софья Самодурова стала шестой (183,27 балла: 63,85 + 119,42).

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

17-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Позднее в субботу произвольную программу представят мужчины. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Финал Гран-при

В текущем сезоне Косторная одержала победу на этапе Гран-при во французском Гренобле, Загитова стала второй на том же этапе. В короткой программе на этапе в Японии Косторная установила мировой рекорд (85,04 балла), предыдущий рекорд принадлежал Кихире и составлял 83,97 балла. Показанные результаты позволили Косторной и Загитовой пробиться в финал Гран-при.

Помимо Косторной и Загитовой, в финал Гран-при вышли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, все четыре спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. Также в финал пробились Кихира и американка Брэди Теннелл. Россиянки одержали победы на всех шести этапах Гран-при.

Финал пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.