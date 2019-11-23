"Ахмат" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на выезде победил "Оренбург" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
В составе "Ахмата" с пенальти отличился Андрес Понсе (36-я минута), еще один мяч забил Одисе Роши (74). У хозяев гол забил Жига Скофлек (90+1).
"Оренбург" и "Ахмат" провели седьмой матч, в активе "Оренбурга" две победы, "Ахмат" четырежды выигрывал, еще один матч завершился вничью. "Оренбург" не может победить "Ахмат" четвертый матч подряд (одна ничья, три поражения), последний раз выиграв в домашнем матче чемпионата России 16 апреля 2017 года (2:1, тогда грозненский клуб назывался "Терек").
Лучшим игроком матча признан полузащитник "Ахмата" Олег Иванов.
"Ахмат" поднялся из зоны вылета и занимает 10-е место, набрав 18 очков в 17 матчах. "Оренбург" располагается на восьмой строчке - 19 очков, 17 матчей. "Ахмат" одержал первую победу в пяти матчах, "Оренбург" потерпел первое поражение в четырех встречах.
В 18-м туре "Оренбург" в гостях сыграет с "Сочи" 1 декабря, "Ахмат" примет казанский "Рубин" 30 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|31-8
|36
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|4
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|5
|Краснодар
|16
|8
|6
|2
|30-18
|30
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|8
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|9
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|10
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|11
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|12
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|14
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|16
|3
|4
|9
|14-23
|13