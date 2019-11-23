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Футбол в России

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на выезде победил "Оренбург" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

В составе "Ахмата" с пенальти отличился Андрес Понсе (36-я минута), еще один мяч забил Одисе Роши (74). У хозяев гол забил Жига Скофлек (90+1).

"Оренбург" и "Ахмат" провели седьмой матч, в активе "Оренбурга" две победы, "Ахмат" четырежды выигрывал, еще один матч завершился вничью. "Оренбург" не может победить "Ахмат" четвертый матч подряд (одна ничья, три поражения), последний раз выиграв в домашнем матче чемпионата России 16 апреля 2017 года (2:1, тогда грозненский клуб назывался "Терек").

Лучшим игроком матча признан полузащитник "Ахмата" Олег Иванов.

"Ахмат" поднялся из зоны вылета и занимает 10-е место, набрав 18 очков в 17 матчах. "Оренбург" располагается на восьмой строчке - 19 очков, 17 матчей. "Ахмат" одержал первую победу в пяти матчах, "Оренбург" потерпел первое поражение в четырех встречах.

В 18-м туре "Оренбург" в гостях сыграет с "Сочи" 1 декабря, "Ахмат" примет казанский "Рубин" 30 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113231-836
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1693429-2530
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1754821-2419
9Урал1654721-2919
10Ахмат1746712-2218
11Уфа1646613-1618
12Динамо1646612-1618
13Крылья Советов1653818-2018
14Рубин164578-1717
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1634914-2313

 

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