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Серия Гран-при по фигурному катанию

Косторная рада, что группа Тутберидзе собрала все золото этапов Гран-при в женском катании

Россиянки победили на всех шести этапах серии и будут представлены в финале четырьмя спортсменками

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница заключительного этапа Гран-при в японском Саппоро россиянка Алена Косторная назвала приятным тот факт, что ученицы группы тренера Этери Тутберидзе завоевали золотые медали на всех этапах серии и вышли в финал, который пройдет в Турине. Таким мнением Косторная поделилась с журналистами после победы на этапе серии в Саппоро.

В субботу две представительницы группы Тутберидзе - Косторная и олимпийская чемпионка Алина Загитова - вышли в финал Гран-при. Также в Турине выступят еще две спортсменки, тренирующиеся у этого специалиста, - Анна Щербакова и Александра Трусова. Конкуренцию россиянкам в итоговом турнире серии составят лишь японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. Россиянки одержали победы на всех шести этапах Гран-при.

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"Сначала Аня выиграла первый этап, потом золото взяла Саша. Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы. Сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно, - рассказала Косторная. - В финале турнира я буду стараться кататься чисто, радуя зал, а о оценках и итоговом месте не буду думать".

Спортсменке в произвольной программе на этапе в Саппоро не хватило всего одно балла до мирового рекорда, она с помаркой приземлилась с акселя в три с половиной оборота. На вопрос японских журналистов об упущенном рекорде Косторная рассказала: "На этом акселе я потеряла порядка трех баллов, иначе побила бы рекорд, если ссылаться на мои сегодняшние оценки. Но пока я его не побила".

"Эта ошибка никак не повлияла на мой прокат. Такого не должно быть, это отличает спортсмена высокого уровня", - подчеркнула 16-летняя Косторная.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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