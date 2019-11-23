Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на выезде переиграл казанский "Рубин" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8-я минута) и Артем Дзюба (79), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (66).

"Зенит" и "Рубин" встретились в 39-й раз в российской истории, на счету "Зенита" 19 побед, у "Рубина" - 10, еще 10 раз команды сыграли вничью. "Рубин" не может победить "Зенит" дома в шестом матче подряд, последний раз казанцы побеждали петербуржцев на своем поле 21 июля 2013 года (2:1).

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. "Рубин" занимает 14-е место, имея в активе 17 очков в 17 матчах.

В 18-м туре "Зенит" примет московский "Спартак" 1 декабря, "Рубин" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 30 ноября.