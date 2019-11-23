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Футбол в России

Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Артем Дзюба и Вильмар Барриос Егор Алеев/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Вильмар Барриос
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на выезде переиграл казанский "Рубин" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8-я минута) и Артем Дзюба (79), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (66).

"Зенит" и "Рубин" встретились в 39-й раз в российской истории, на счету "Зенита" 19 побед, у "Рубина" - 10, еще 10 раз команды сыграли вничью. "Рубин" не может победить "Зенит" дома в шестом матче подряд, последний раз казанцы побеждали петербуржцев на своем поле 21 июля 2013 года (2:1).

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. "Рубин" занимает 14-е место, имея в активе 17 очков в 17 матчах.

В 18-м туре "Зенит" примет московский "Спартак" 1 декабря, "Рубин" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 30 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3Ростов1693429-2530
4ЦСКА1693424-1630
5Краснодар1686230-1830
6Спартак1663718-1621
7Арсенал1654717-2119
8Оренбург1754821-2419
9Урал1654721-2919
10Ахмат1746712-2218
11Уфа1646613-1618
12Динамо1646612-1618
13Крылья Советов1653818-2018
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1634914-2313

 

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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