Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Рубином" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на выезде переиграл казанский "Рубин" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8-я минута) и Артем Дзюба (79), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (66).
"Зенит" и "Рубин" встретились в 39-й раз в российской истории, на счету "Зенита" 19 побед, у "Рубина" - 10, еще 10 раз команды сыграли вничью. "Рубин" не может победить "Зенит" дома в шестом матче подряд, последний раз казанцы побеждали петербуржцев на своем поле 21 июля 2013 года (2:1).
Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. "Рубин" занимает 14-е место, имея в активе 17 очков в 17 матчах.
В 18-м туре "Зенит" примет московский "Спартак" 1 декабря, "Рубин" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 30 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|4
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|5
|Краснодар
|16
|8
|6
|2
|30-18
|30
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|8
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|9
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|10
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|11
|Уфа
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|12
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|16
|3
|4
|9
|14-23
|13