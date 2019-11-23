Александр Горшков назвал российских фигуристок героинями

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает героинями российских фигуристок-одиночниц. Об этом он рассказал ТАСС.

Заключительный в сезоне этап Гран-при завершился в субботу в японском Саппоро. Победу в женском одиночном катании одержала россиянка Алена Косторная. На всех предыдущих этапах серии также побеждали российские фигуристки - в Лас-Вегасе и китайском Чунцине первенствовала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала золото в канадской Келоуне и Москве, а Косторная также выиграла этап во французском Гренобле. В финале Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине, из шести участниц четыре будут представлять Россию - Щербакова, Трусова, Косторная, а также олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

"На этих шести этапах нам удалось завоевать рекордное количество медалей - и по общему количеству (28), и по золотым (12), - сказал Горшков. - Так что можно сказать, что этапы Гран-при для наших фигуристов оказались очень удачными, также хотелось бы отметить, что четыре наших девушки попали в финал, три спортивные пары, два танцевальных дуэта, а также два одиночника. И еще один интересный момент - на всех шести этапах у фигуристок золотые медали завоевали наши девушки, наши героини. Это здорово, все девчонки молодцы, думаю, нам очень сильно завидуют".