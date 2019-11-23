Россиянка Хузина стала второй на Интерконтинентальном кубке по скелетону в Сочи

ТАСС, 23 ноября. Российская скелетонистка Рената Хузина заняла второе место на Интерконтинентальном кубке. Соревнования проходят в Сочи.

По сумме двух попыток россиянка показала результат 1 минута 54,38 секунды. Победу одержала немка Сюзанна Крехер (1 минута 54,34 секунды), третьей стала россиянка Алена Фролова (1.55,12).

В соревнованиях у мужчин победу одержал немец Кристофер Гротгер (1.51,52). Второе место занял британец Маркус Уайатт (1.51.56), третьим стал россиянин Егор Веселов (1.52,20).

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение этапа Интерконтинентального кубка в России в августе 2019 года. Соревнования проходят на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские состязания.

В предыдущий раз международные соревнования по скелетону проводились на Олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках этапа Кубка мира. В Сочи в 2017 году должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала он был перенесен в немецкий Кёнигзее.

Соревнования в Сочи завершатся 24 ноября.