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Массовый спорт

Церемония награждения первого Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе прошла в Москве

Участниками первого чемпионата стали около 16 тысяч человек из 90 городов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей первого Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе в командном зачете "Человек идущий" состоялась в Москве в субботу. Основной этап соревнований прошел по всей России с 15 октября по 15 ноября.

Гостями церемонии награждения стали академик Лео Бокерия, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Антон Голоцуцков. Организаторами турнира выступила общественная организация Лига здоровья нации при содействии Всероссийского студенческого союза, Российской академии образования, Российского союза ректоров и под патронажем Министерства спорта РФ.

Участниками первого Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе стали около 16 тысяч человек из 90 городов, в проекте приняли участие более 100 ведущих российских ВУЗов из восьми федеральных округов. Турнир проходил среди команд в зачетах высших учебных заведений, организаций, муниципалитетов и неформальных объединений. Подсчет результатов проходил через мобильное приложение "Человек идущий", которое обеспечило учет шагов каждого из участников соревнований в реальном времени.

В соревнованиях ВУЗов победу одержал Южный федеральный университет, на втором месте оказался Красноярский государственный институт искусств, третьим стал Курский государственный университет. В зачете муниципалитетов лучший результат показала команда "Лазаревское взморье" из Сочи, на втором месте - столичная "Здоровая Москва", третьей стали "Скороходы" из Чебоксар. В соревнованиях неформальных объединений лучшей стала команда "Шагалы" из Иркутска, второе место у сборной "Чемпион 37" из Иваново, третье место заняла "Орбита" из Королева. Победу в соревнованиях организаций одержали сотрудники "МРСК Центра Ярославль", второй стала сборная "Филиал ПАО ОГК-2 Сургутская ГРЭС-1", третье место заняла московская команда "ПАО Транснефть".

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РоссияБокерия, Лео Антонович
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