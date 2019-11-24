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Допинг-скандал вокруг российского спорта

FIVB не будет комментировать ситуацию с РУСАДА до решения исполкома WADA

В 2022 году Россия должна принять чемпионат мира

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не будет комментировать ситуацию по проведению мужского чемпионата мира 2022 года в России до решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по статусу соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. В 2022 году Россия должна принять чемпионат мира по волейболу.

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"FIVB не станет делать какие-либо комментарии до того, как прояснится ситуация с рекомендацией комитета WADA, касающаяся соответствия РУСАДА", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира должен пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. В конце октября FIVB включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.

Если РУСАДА подвергнется санкциям, то российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать международные турниры и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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