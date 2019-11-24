FIVB не будет комментировать ситуацию с РУСАДА до решения исполкома WADA

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не будет комментировать ситуацию по проведению мужского чемпионата мира 2022 года в России до решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по статусу соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. В 2022 году Россия должна принять чемпионат мира по волейболу.