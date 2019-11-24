"Витесс" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов по футболу

ТАСС, 24 ноября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в гостях уступил "Спарте" со счетом 0:2 в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Голы забили Юрген Маттей (30-я минута) и Брайан Сметс (83).

В составе "Витесса" первый официальный матч провел японец Кейсукэ Хонда, заключивший контракт с клубом на правах свободного агента до конца сезона. Ранее он работал со Слуцким в московском ЦСКА, в составе армейцев он стал чемпионом России (2013), двукратным обладателем Кубка России (2011, 2013), обладателем Суперкубка России (2013). В настоящий момент 33-летний Хонда также занимает пост главного тренера сборной Камбоджи, которой руководит с августа 2018 года.

В турнирной таблице после 14 туров "Витесс" занимает пятое место, набрав 23 очка. Лидирует амстердамский "Аякс" (38 очков в 14 матчах). "Спарта" поднялась на 11-ю строчку (19 очков после 14 встреч). "Витесс" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущих турах команда уступила на своем поле "Ден Хагу" со счетом 0:2, в гостях "Эммену" (1:2) и дома Гронингену" (1:2).

В следующем туре "Витесс" в гостях сыграет с "Херенвеном" 29 ноября, "Спарта" днем позднее на выезде встретится с "Виллемом II".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.