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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная России проиграла команде ОАЭ в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 1:4
Артур Папоротный Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Артур Папоротный
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Сборная России по пляжному футболу уступила команде ОАЭ со счетом 1:4 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе российской команды гол забил Артур Папоротный (19-я минута). У команды ОАЭ отличились Мохамед Аль-Жасми (2), Али Мохаммад (23), Хешам Мунтасер (32) и Валид Бешр (33).

Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав три очка в двух матчах. Лидирует команда Белоруссии (3 очка, 1 матч), на второй строчке идет сборная ОАЭ (3 очка, 2 матча), замыкают турнирную таблицу сенегальцы (0 очков, 1 матч). Команды Белоруссии и Сенегала проведут очную встречу в рамках второго тура группового раунда в понедельник.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

Теги
ЧМ-2019 по пляжному футболу
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