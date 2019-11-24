Слуцкий назвал тяжелой ситуацию в "Витессе" после четырех поражений подряд

ТАСС, 25 ноября. Российский главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий заявил, что команда попала в тяжелую ситуацию, потерпев четыре поражения подряд, и он сделает все, чтобы улучшить игру. Комментарий Слуцкого приводит голландская газета De Gelderlander.

В воскресенье "Витесс" в гостях уступил "Спарте" со счетом 0:2 в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Поражение от "Спарты" стало четвертым кряду для "Витесса" в первенстве страны.

"Такое в моей карьере в первый раз. Это очень больно, но мы продолжим усердно работать. Каждый матч идет по похожему сценарию с небольшими различиями - мы пропускаем гол, а затем создаем много моментов, но вместо того, чтобы сравнять счет, получаем второй гол", - сказал Слуцкий.

"Я не беспокоюсь о своем будущем. Я делаю все, чтобы команда стала играть лучше. Реакция болельщиков понятна, это нормально в данной ситуации", - добавил специалист.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

"Витесс" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 23 очка в 14 матчах. В следующем туре подопечные Слуцкого в гостях сыграют с "Херенвеном", встреча пройдет 29 ноября.