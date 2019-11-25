Футболист Стерлинг не подпишет новый контракт с "Манчестер Сити" в случае ухода Гвардиолы

ТАСС, 25 ноября. Нападающий английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг откажется продлевать контракт с клубом в случае ухода главного тренера Хосепа Гвардиолы по окончании соглашения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Sun.

По информации издания, 24-летний игрок не собирается подписывать новый договор, если испанский специалист не продлит соглашение, которое завершается в июне 2021 года. В случае ухода тренера, Стерлинг хотел бы перейти в другой клуб вместе с ним. Зарплата англичанина по новому контракту должна составить £450 тыс. в неделю (около €526 тыс.).

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством клуб по два раза стал победителем чемпионата Англии, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, также тренер является обладателем Кубка Англии. В сезонах-2017/18 и 2018/19 испанец был признан лучшим тренером чемпионата. Также Гвардиола тренировал немецкую "Баварию" и испанскую "Барселону", с которой дважды стал победителем Лиги чемпионов.

Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, игрок провел за клуб 209 матчей, забил 83 мяча и отдал 70 голевых передач. Ранее он выступал за английский "Ливерпуль" (2012-2015).

В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает третье место с 28 очками в 13 матчах, лидирует "Ливерпуль" с 37 очками.