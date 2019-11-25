{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Еськов не получит назначение на 18-й тур РПЛ из-за ошибок на матче "Оренбург" - "Ахмат"

Записи спорных моментов матча будут отправлены на экспертную комиссию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом" Алексей Еськов получил отрицательную оценку и не будет работать в следующем туре. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Оренбург" уступил на своем поле "Ахмату" со счетом 1:2. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Андрей Малых при простреле в штрафную площадь соперника попал в руку игрока обороны "Ахмата" Вилькера Анхеля. На 37-й минуте нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович столкнулся с вратарем гостей Евгением Городовым в штрафной площади. В обоих эпизодах пенальти не был назначен.

"У арбитра отрицательная оценка за этот матч, а моменты , которые там возникали, будут отправлены на экспертную комиссию, - сказал Егоров. - К Еськову есть вопросы. В следующем туре, естественно, он не получит назначения".

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Ахмат" расположился на 13-й строчке, набрав 18 баллов.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Бывший тренер ФК "Тамбов" Григорян возглавил армянский "Урарту"
Специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС