Еськов не получит назначение на 18-й тур РПЛ из-за ошибок на матче "Оренбург" - "Ахмат"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом" Алексей Еськов получил отрицательную оценку и не будет работать в следующем туре. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Оренбург" уступил на своем поле "Ахмату" со счетом 1:2. На 20-й минуте встречи защитник хозяев Андрей Малых при простреле в штрафную площадь соперника попал в руку игрока обороны "Ахмата" Вилькера Анхеля. На 37-й минуте нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович столкнулся с вратарем гостей Евгением Городовым в штрафной площади. В обоих эпизодах пенальти не был назначен.

"У арбитра отрицательная оценка за этот матч, а моменты , которые там возникали, будут отправлены на экспертную комиссию, - сказал Егоров. - К Еськову есть вопросы. В следующем туре, естественно, он не получит назначения".

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Ахмат" расположился на 13-й строчке, набрав 18 баллов.