"Вашингтон" заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года

ТАСС, 25 ноября. "Вашингтон" заявил о желании провести в России один из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшие два года. Об этом сообщил президент клуба Дик Патрик, слова которого приводит газета Washington Post.

"Мы обсуждали в клубе проведение некоторых матчей за рубежом, в том числе в России или Швеции. Это решение будет принимать лига. Это могло бы случиться в следующем году или через год", - сказал Патрик.

"Вашингтон" в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В его составе выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.