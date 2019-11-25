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НХЛ

"Вашингтон" заинтересован в проведении матча чемпионата НХЛ в России в ближайшие два года

По словам президента клуба Дика Патрика, решение будет принимать лига
Хоккеисты "Вашингтона" AP Photo/Nick Wass
Описание
Хоккеисты "Вашингтона"
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 25 ноября. "Вашингтон" заявил о желании провести в России один из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшие два года. Об этом сообщил президент клуба Дик Патрик, слова которого приводит газета Washington Post.

"Мы обсуждали в клубе проведение некоторых матчей за рубежом, в том числе в России или Швеции. Это решение будет принимать лига. Это могло бы случиться в следующем году или через год", - сказал Патрик.

"Вашингтон" в 2018 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В его составе выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

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