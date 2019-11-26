Сборная России по теннису поднялась на семь позиций в рейтинге Кубка Дэвиса

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по теннису занимает 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса после обновления по итогам турнира. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Прошедший в обновленном формате розыгрыш Кубка Дэвиса завершился в воскресенье. Сборная России в составе Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского дошла до полуфинала и обеспечила себе участие в финальном турнире 2020 года. В рейтинге Кубка Дэвиса россияне поднялись на семь строчек.

Хозяева турнира испанцы, ставшие победителями прошедшего в Мадриде турнира, занимают третье место, финалисты соревнований канадцы - девятое.

Сборная России пять раз играла в финале Кубка Дэвиса, дважды став победителем турнира (2002, 2006).

Рейтинг Кубка Дэвиса: