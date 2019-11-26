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Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису поднялась на семь позиций в рейтинге Кубка Дэвиса

На завершившемся в воскресенье турнире россияне дошли до полуфинала
Андрей Рублев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по теннису занимает 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса после обновления по итогам турнира. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Прошедший в обновленном формате розыгрыш Кубка Дэвиса завершился в воскресенье. Сборная России в составе Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского дошла до полуфинала и обеспечила себе участие в финальном турнире 2020 года. В рейтинге Кубка Дэвиса россияне поднялись на семь строчек.

Хозяева турнира испанцы, ставшие победителями прошедшего в Мадриде турнира, занимают третье место, финалисты соревнований канадцы - девятое. 

Сборная России пять раз играла в финале Кубка Дэвиса, дважды став победителем турнира (2002, 2006).

Рейтинг Кубка Дэвиса:

  • 1 (1). Франция - 2289,13;
  • 2 (2). Хорватия - 2166,01;
  • 3 (7). Испания - 1177,38;
  • 4 (4). Бельгия - 933,5;
  • 5 (3). Аргентина - 904,13;
  • 6 (6). США - 776,87;
  • 7 (8). Сербия - 618,5;
  • 8 (5). Великобритания - 595;
  • 9 (14). Канада - 505,5;
  • 10 (9). Австралия - 499,7;
  • 14 (21). Россия - 321,75.
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Кубок Дэвиса
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