Сборная России по теннису поднялась на семь позиций в рейтинге Кубка Дэвиса

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по теннису занимает 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса после обновления по итогам турнира. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Прошедший в обновленном формате розыгрыш Кубка Дэвиса завершился в воскресенье. Сборная России в составе Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского дошла до полуфинала и обеспечила себе участие в финальном турнире 2020 года. В рейтинге Кубка Дэвиса россияне поднялись на семь строчек.
Хозяева турнира испанцы, ставшие победителями прошедшего в Мадриде турнира, занимают третье место, финалисты соревнований канадцы - девятое.
Сборная России пять раз играла в финале Кубка Дэвиса, дважды став победителем турнира (2002, 2006).
Рейтинг Кубка Дэвиса:
- 1 (1). Франция - 2289,13;
- 2 (2). Хорватия - 2166,01;
- 3 (7). Испания - 1177,38;
- 4 (4). Бельгия - 933,5;
- 5 (3). Аргентина - 904,13;
- 6 (6). США - 776,87;
- 7 (8). Сербия - 618,5;
- 8 (5). Великобритания - 595;
- 9 (14). Канада - 505,5;
- 10 (9). Австралия - 499,7;
- 14 (21). Россия - 321,75.