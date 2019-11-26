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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Экипировщик сборной России учтет ситуацию с WADA при разработке формы для Игр-2020

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже
Анастасия Задорова zasport
Описание
Анастасия Задорова
© zasport

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экипировщик олимпийской команды России учитывает ситуацию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) при разработке формы для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявила основатель бренда ZASPORT, официального экипировщика олимпийской команды России Анастасия Задорина.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

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"Мы никак не можем повлиять на происходящее, как и наши спортсмены, являемся заложниками сложившейся ситуации и следим за пока не внушающими оптимизм новостями вокруг Олимпийских игр в Токио, - сказала Задорина. - Очень обидно, что из-за неправильных действий отдельных людей страдает вся наша сборная и переживает вся страна. Мы уже прошли подобное два года назад перед Олимпиадой в Южной Корее: 29 ноября мы презентовали экипировку, а в декабре стало известно, что наши спортсмены едут в нейтральном статусе, и нам нужно было практически за месяц разработать, согласовать с МОК, произвести и предоставить спортсменам "нейтральную" форму".

"Такого не переживал ни один экипировщик в мире, но мы справились с задачей. Испытав все это тогда, сейчас при разработке формы мы не можем не учитывать разные варианты развития событий. Могу сказать, что в любом случае мы всегда поддерживали и будем поддерживать наших спортсменов. И я действительно надеюсь, что 9 декабря после совещания в Париже будут позитивные для всех нас новости", - добавила Задорина.

Компания и Олимпийский комитет России подписали контракт в марте 2017 года.

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