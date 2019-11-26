Исинбаева не питает иллюзий относительно решения WADA по российскому вопросу

ТАСС, 26 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что не питает иллюзий относительно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рекомендации комитета по соответствию организации лишить российских спортсменов права участия в международных соревнованиях. Об этом Исинбаева написала в Instagram.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Практика показывает, если уже есть рекомендация, то в дальнейшем она принимается к сведению и исполняется. Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашения решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом WADA", - написала Исинбаева.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.