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Евро-2020

Путин 27 ноября встретится в Санкт-Петербурге с главой УЕФА Чеферином

Президент России также посетит клуб дзюдо "Турбостроитель"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует встретиться в Санкт-Петербурге 27 ноября с президентом УЕФА Александером Чеферином. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург также побеседует с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

"Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом", - говорится в сообщении.

Кроме того, по случаю 50-летия секции самбо, которую возглавлял бывший тренер Путина Анатолий Рахлин, глава государства посетит клуб дзюдо "Турбостроитель". Там он пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.

Встреча Путина с президентом УЕФА состоится через два дня после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Такой запрет в случае его принятия будет означать, что на этот срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕвро-2020
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