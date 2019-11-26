СМИ: "Золотой мяч" получит Лионель Месси

ТАСС, 26 ноября. Приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч", вручаемый французским журналом France Football, в 2019 году получит аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Обладатель приза будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле. В списке кандидатов на получение "Золотого мяча" значатся 30 игроков. По информации источника, организаторы премии уже уведомили Месси о вручении награды. Главный редактор и один из журналистов France Football побывали в гостях у 32-летнего аргентинца и взяли у него интервью.

В сентябре нынешнего года Месси был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в этом году он получил премию "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов (36 голов в 34 матчах). Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.

France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году, чаще всех награды получали Месси и Роналду - по пять раз, трижды лучшим игроком признавались француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. В период с 2011 по 2015 год награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), однако в 2016 году ФИФА учредила собственный приз, который стал вручаться по итогам футбольного сезона. В 2018 году "Золотой мяч" выиграл хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.