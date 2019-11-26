Тренер "Байера" считает, что "Локомотив" помешал выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Поражение от московского "Локомотива" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов помешало "Байеру" выйти в плей-офф турнира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер немецкой команды Петер Бос.

"Локомотив" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле уступил немецкой команде со счетом 0:2. Результат не позволит железнодорожникам подняться выше последнего, четвертого места в группе. По этой причине "Локомотив" не сыграет в весенней части еврокубков. В первой игре команд, которая прошла в Леверкузене, железнодорожники победили со счетом 2:1.

"В этом розыгрыше Лиги чемпионов мы нацеливались на более благоприятный исход во всех играх. Мы сами отдали "Локомотиву" победу в первом матче, неплохо играли с "Ювентусом" и "Атлетико". Не потеряй мы столько очков на старте, точно боролись бы за выход из группы", - сказал Бос.

"Мы довольны результатом, - отметил он. - Первый тайм нам не удался, мы демонстрировали нервный и неспокойный футбол, нам не хватало контроля над мячом. Но во втором мы сумели перестроить игру, с выходом Юлиана Баумгартлингера мы сумели исправить это. Считаю, что мы заслужили такой исход матча".

"Байер" все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Матч заключительного тура "Локомотив" проведет 11 декабря в Мадриде против "Атлетико". "Байер" сыграет дома с "Ювентусом".