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Лига чемпионов

Семин не исключил, что состав "Локомотива после зимней паузы обновится

Команде осталось провести два матча в чемпионате России до конца года
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрия Семин считает, что после зимней паузы состав футбольной команды может обновиться. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции после поражения от немецкого "Байера" (0:2) в Лиге чемпионов.

До конца года "Локомотив" в чемпионате России сыграет с московским "Динамо" и тульским "Арсеналом". Сейчас железнодорожники в турнирной таблице занимают второе место, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на пять очков.

"Дай бог, чтобы как можно меньше потеряли очков в последних матчах. Мы их обязательно недосчитаемся, но если потеряем много, то в январе у нас будет другая команда. В первую очередь по характеру, это самое основное. Если есть характер, то будет результат, если не будет характера, но будут звезды, то ничего ты не выиграешь", - сказал Семин.

"Локомотив" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле уступил "Байеру" со счетом 0:2. Результат не позволит железнодорожником подняться выше последнего места в группе. По этой причине "Локомотив" не сыграет в весенней части еврокубков. В прошлом сезоне команда тоже заняла последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Чтобы нам выходить из группы Лиги чемпионов, наверное, надо обладать более обширным и качественным составом, его должна иметь любая команда, не только наша, необходимы большая ротация и конкуренция. Есть также факторы, которые иногда играют роль, а иногда нет. К примеру, травмы ведущих игроков - сегодня два-три футболиста почти не делали тренировочную работу в течение недели, их кондиции оставляют желать лучшего, был сильный дисбаланс", - заметил Семин.

Также главный тренер "Локомотива" попросил прощения за игру команды в домашнем матче. "Болельщики, я даже не сомневаюсь, разочарованы. Приношу извинения перед ними за этот матч", - сказал он. Заключительную встречу в Лиге чемпионов этого сезона "Локомотив" проведет 11 декабря в Мадриде против "Атлетико".

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Во вторник "Локомотив" на своем поле уступил немецкому клубу и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков
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