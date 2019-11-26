Семин объяснил поражение от "Байера" в Лиге чемпионов отсутствием "локомотивского духа"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Локомотив" в матче Лиги чемпионов уступил "Байеру" по той причине, что у футболистов отсутствовал свойственный команде характер. Такое мнение на пресс-конференции после игры выразил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле уступил немецкой команде со счетом 0:2. Результат не позволит железнодорожникам подняться выше последнего, четвертого места в группе. По этой причине "Локомотив" не сыграет в весенней части еврокубков.

"Мы все разочарованы. В техническом плане первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча мы были очень слабы в характере. Мы неожиданно стали много проигрывать единоборств, потеряли уверенность. Второй тайм, статистику которого еще надо посмотреть, мне совсем не понравился. Не было видно характера игроков", - сказал Семин.

"Хотя, если брать матч по моментам, то у нас их было не меньше, а, возможно, даже больше. Но это не сыграло роли, потому что духа локомотивского не было, - добавил он. - Во втором тайме все выглядели очень плохо, команды не было".

Заключительный матч в Лиге чемпионов этого сезона "Локомотив" проведет 11 декабря в Мадриде против "Атлетико". "Байер" сыграет с "Ювентусом".