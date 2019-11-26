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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Решающую встречу против команды Белоруссии подопечные Михаила Лихачева выиграли со счетом 5:3
Борис Никоноров EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr
Описание
Борис Никоноров
© EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr

ТАСС, 27 ноября. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе российской команды мячи забили Борис Никоноров (6-я, 16-я и 34-я минуты), Федор Земсков (14) и Дмитрий Шишин (36). У проигравших отличились Олег Гапон (5), Игорь Бриштель (7) и Иван Константинов (10).

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы С и обеспечила себе участие в четвертьфинале, набрав шесть очков в трех матчах. Первое место в группе заняла сборная Сенегала, на счету которой тоже шесть баллов, однако африканская команда имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Третьей стала команда Белоруссии (3 очка), четвертой - сборная ОАЭ (3).

Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее в среду, им станет сборная Бразилии или команда Португалии, если бразильцы уступят нигерийцам в заключительном матче группы D. Четвертьфинальный матч пройдет в четверг. У россиян эту встречу пропустят лидеры сборной Алексей Макаров и Артур Папоротный. Оба футболиста получили дисквалификацию на одну игру из-за перебора желтых карточек.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Сборные, занявшие первые два места в каждом квартете, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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