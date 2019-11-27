Тренер ФК "Краснодар" Матвеев считает, что "Базель" умеет доставить проблем

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб "Базель" является середняком европейского футбола, всегда способным доставить проблем. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции в среду высказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В четверг "Краснодар" примет "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 18:50 мск. В матче первого тура "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5. В заключительном туре "Краснодар" сыграет 12 декабря на выезде с испанским "Хетафе".

"Если возвращаться в Швейцарию, то на каждый забитый мяч у нас был свой момент, и то, что мы не реализовали четыре или пять стопроцентных моментов, как раз отражает тот счет. Да, мы заслужили поражение, но не такое крупное, - заявил Матвеев. - Результат может быть разный, все равно все будет решаться в Мадриде, опять же в зависимости от настроения и того, что случится на поле завтра - все может повлиять на тактику в Мадриде. Победить для нас очень важно, ведь мы хотим двигаться в европейскую весну, это наша задача и мы постараемся сделать завтра все при поддержке наших болельщиков".

"Я много смотрел чемпионат Швейцарии, и там есть две команды - "Базель" и "Янг Бойз", которые между собой борются, постоянно участвуют в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. У них есть определенная история, которая позволяет им поддерживать свой уровень. Да, они не лидеры европейского футбола, но это середняки, которые создают проблемы окружающим", - добавил он.

В воскресенье "Краснодар" обыграл в Туле "Арсенал" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России, впервые с 26 мая на поле появился восстановившийся от травмы плеча полузащитник Юрий Газинский. "Баланс, наверное, в игроках, чем больше возможности ротировать состав, тем лучше: добавились и Вандерсон, и [Дмитрий] Скопинцев, и Газинский, что позволяет нам планировать разные тактические схемы, - сказал Матвеев на вопрос об уровне игры команды. - Ход матча мы контролировали довольно качественно, а перестроения игроков, их взаимодействия нас порадовали, Газинский хорошо вышел и связал нашу середину".

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).