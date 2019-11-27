На стадионе "Фишт" в Сочи началось строительство теннисных кортов

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство теннисных кортов началось на стадионе "Фишт" в Сочи. Их появление позволит стадиону стать многофункциональным спортивным объектом, сообщили в среду в пресс-службе стадиона.

"Рабочие приступили к строительству двух грунтовых теннисных кортов на территории стадиона "Фишт" в Сочи", - сообщили в пресс-службе, добавив, что размещение кортов благоприятно повлияет на развитие спортивной инфраструктуры стадиона.

По данным пресс-службы, благодаря появлению теннисных кортов стадион станет базой для подготовки спортсменов центров олимпийской и спортивной подготовки. Кроме того, на площадке круглогодично будут проводиться краевые соревнования.

Завершить строительные работы планируется за три месяца. В настоящее время проводится подготовка основания кортов и укладка инженерных коммуникаций. Согласно документам, также запланированы устройство системы водоотведения дождевых сточных вод, водоснабжения для ручного полива, освещения и ограждения территории кортов, установка модульного здания с раздевалками.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи". Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.